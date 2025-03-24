Saldırgan köpeği besleyene hapis talebi

İzmir'de başıboş bir köpek 10 yaşındaki E.A.'yı testislerinden ısırdı. Köpeğin sahibi olduğu iddia edilen işletme sahibi, "Benim değil, sadece besliyorainsanların güvenliğini tehlikeye attığını belirterek bir yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İzmir'in Çeşme İlçesine bağlı dünyaca ünlü tatil beldesi Alaçatı'da yaşayan 10 yaşındaki E.A., geçen 10 Ağustos'ta, sokakta başıboş gezen bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin testislerinden ısırdığı çocuk, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Tedavinin ardından olayı araştıran çocuğun babası Hakkı Umut A.'nın görüştüğü çevre sakinleri, köpeğin "Good Sun Glasses" adlı işletmenin sahibi Gizem Nur S. tarafından düzenli olarak beslendiğini ve bakıldığını söyledi.

'SADECE BESLEDİM'

Bunun üzerine çocuğun Gizem Nur S.'den şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan savcılık tarafından ifadesi alınan Gizem Nur S. ise köpeğin kendisine ait olmadığını, sadece zaman zaman yiyecek verdiğini iddia etti. Tanık ifadelerini de dikkate alan savcılık şüphelinin köpeği, sokakta başıboş dolaşmasına rağmen herhangi bir önlem almadan beslemeye devam ettiğini belirtti.

ZARARDAN SORUMLU

Bu durumun da çevredeki insanların güvenliğini tehlikeye attığını vurgulayan savcılık, bu nedenle şüphelinin "Taksirle yaralamaya sebebiyet verme" suçundan yargılanmasına karar vererek, iddianame düzenleyerek, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. İddianameyle, başıboş köpekleri besleyenler, çevreye verecekleri zararlardan da sorumlu tutulmuş oldu.