Yolsuzluk şebekesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik tedbiri alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. İmamoğlu ve beraberindeki şüphelilerin yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade almak üzere Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 30 Savcı, Terör Suçlar Soruşturma Bürosundan ise 4 Savcı görevlendirildi.

TOPU CHP GENEL MERKEZİ'NE ATTI

Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturması kapsamında savcılığa yaklaşık 1 saat ifade verdi. 10 sayfalık ifadenin emniyetteki ifadeyle benzer olduğu görüldü. İmamoğlu'na "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in adaylık süreci soruldu. İmamoğlu, o dönem Esenyurt adayın çekilmesiyle bölgenin demografi yapısına uygun olduğunu düşünüldüğünü belirterek, "Geçmişte benim de danışmanlığımı yapmış olan Ahmet Özer, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmiştir" dedi. Kent uzlaşısı hakkında sorulan soruya ise İmamoğlu, belediye meclis üyelerinin belirlenme yetkisinin CHP genel merkezine ait olduğunu, bu konuda kendisinin herhangi bir katkısının bulunmadığını ileri sürdü. Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla ilgili soruların çoğunu ise yanıtsız bıraktı. İmamoğlu, "Bana sormuş olduğunuz fotoğraflarla ilgili cevap vermek istemiyorum" dedi. İmamoğlu, Emrah Bağdatlı, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş gibi şüphelilerin malvarlığının artışından bilgisinin olmadığını, kendilerinin ticari hayatı olduğunu kaydetti.

'ÖRGÜT LİDERİ İMAMOĞLU'

İfadelerin ardından savcılık İmamoğlu'nun tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, "Çıkar amaçlı suç örgütü liderinin örgüt içerisinde tartışılmaz ve karşı konulamaz tek söz sahibi olmakla birlikte örgüt lideri ve yöneticisi tarafından verilen talimatların diğer örgüt yöneticilerinin altında yer alan örgüt üyeleri eliyle gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Örgüt yöneticileri tarafından gizli toplantı yapılarak ihale verilecek şirketlerin tespit edilip yan teklif verecek olan şirketlerin belirlendiği ve ihale bedeli ve örgütün eline geçecek orana karar verildiği, tahsildar olan kişi örgütün üst yöneticilerinin yaptığı gizli toplantılara iştirak etmek suretiyle veya doğrudan bu paraları örgüt yöneticilerine teslim ettiği anlaşılmıştır" denildi. Yazıda, Ekrem İmamoğlu liderliğinde, yöneticiliğini Murat Ongun'un yaptığı yapıda Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinde yakın çevresi aracılığıyla birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, hayali ihaleler ile kamu kurumu zararına dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiği, naylon faturaların kesildiği, yöneticiliğini Fatih Keleş'in yaptığı yapıda "kasa" olarak tabir edilen iş adamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanındığı, rüşvet veya irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu iş adamlarının üzerine verildiği, yine Fatih Keleş'in belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen iş adamlarından "komisyon" adı altında paralar aldığı, yöneticiliğini Tuncay Yılmaz'ın yaptığı yapıda iş adamlarından temin edilen menfaatlerin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'na ortak olan şirketler üzerine alınarak kişisel zenginleşmesinin sağlandığı, yöneticiliğini Ertan Yıldız'ın yaptığı yapıda farklı belediye sınırlarında bazı iş insanlarını para vermeye zorladıkları, para vermeyenlere idari yaptırımlar uyguladıklarına ilişkin tespitler yapıldığı vurgulandı. İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün temellerinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemlerinde atıldığının belirtildiği sevk yazısında, "Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İBB Başkanı olduktan sonra, belediyenin birimlerinin iştiraklerinin başına getirdiği, yönetici niteliğindeki şüphelilerin suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturdukları tespit edilmiştir" denildi.

YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 50 şüpheli İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Terör soruşturmasından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İmamoğlu, "Hukuka aykırı kişisel verileri ele geçirme", "Rüşvet almak" "ihaleye fesat karıştırma" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat 'terör' suçundan tutuklandı. Şüphelilerden 56'sı ise terör ve yolsuzluk soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakıldı.



İSİM İSİM TUTUKLAMA LİSTESİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, tekstilci ve reklamcı Hüseyin Köksal, İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, İBB Meclis İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, Reklam İstanbul firmasının sahibi Mustafa Nihat Sütlaş, Servet Yıldırım, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü Serdal Taşkın, örgüt kasası olduğu iddia edilen Adem Soytekin, Kültür A.Ş. Yönetim Başkanı Gürkan Akgün, Medya AŞ Halka İlişkiler Müdürü Elif Güven, Şişli Belediyesi KENTHAŞ Genel Müdürü Yardımcısı İpek Elif Atayman, Panoffect Medya A.Ş. sorumlusu Gülşah Subaşı, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Fatoş Ayık, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fatoş Pınar Türker, Ceyda Kıryak, Emre Serkan Bayraktar, Palazoğlu, AdStation ve Vesen Yapı şirketlerinin kurucusu Mehmet Muhittin Palazoğlu, İstcon İnşaat Yatırım AŞ'nin ortağı Furkan Remzi Ceylan, Otto Akıllı Şehircilik İstihdam ve Teknoloji Sistemleri şirketinin sahibi Süleyman Atik, İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı ve bir dönem CHP Başakşehir Meclis üyesi adayı iş insanı Hakan Karanis, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB Kültür AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Halit Burak Atalan, Panoffect Medya A.Ş. Eyüp Subaşı, Advertcity isimli firmanın ortağı Ahmet Köksal, CNBC-e'nin bünyesinde yer aldığı İlbak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İlbak ailesinden ortaklar Yusuf İlbak ve Ali İlbak, Mete Sarısaltun, Vegavizyon Reklamcılık yönetici ortağı Kamil Timur Delibaş, Edip Cenk Ünalerzen, Şişli Belediyesi eski meclis üyesi ve Clear Channel açık hava reklam şirketi sahibi Umut Şenol, Reklamarea CEO'su Alper Aydın, Kabil Taşçı, Serkan Öztürk, 4.5G grup şirketi sahibi Serdar Haydanlı, Vedat Şahin, Ahmet Çiçek, İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü Adem Tuncay, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Özsoy, 3K Organizasyon Reklam San. ve Tic. A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rauf Cem Istıranca.



ADRESİ BAKKAL OLAN ŞİRKETE 95 MİLYON LİRALIK İHALE

EKREM İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin verdiği adrese teslim ihaleler tek tek belirleniyor. Elektronik Kamu İhale Platformu'nda (EKAP) yer alan sonuç ilanına göre, İBB İşletmeler Müdürlüğü'nün 28 Şubat 2025'te 95 milyon liralık şerbetli tatlı 'ihalesi' yaptığı, 7 Mart 2025'te ise söz konusu ihale kapsamında Muş'taki küçük bir bakkal dükkânında adresi görünen şirket ile sözleşme imzalandığı ortaya çıktı. Doğal afet, yangın, sel, hastalık kapsamında acil durum ilan ederek çıkılan pazarlık usulü ihaleye göre İBB, 95 milyon liraya Muş'taki bir işletmeden şerbetli tatlı satın aldı. Şirketin adresinin Muş'ta bir pasajın alt katında bulunan bakkal dükkanı olması dikkat çekti.

İMAMOĞLU, ÇALIK VE ŞAHAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırıldığını, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum atandığını bildirdi. İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan tutuklanması ile Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, irtikap ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklanması ile geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklanması ile geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılırken ve Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Kerim CENGİL / SABAH