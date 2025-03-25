Bakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı Rubio Washington’da bir araya geldi! İkili ilişkiler ele alınacak…





RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki diplomatik çabaları savaşın en başından beri savunduğu hatırlatılacak görüşmede, ateşkes konusunda ABD'nin öncülüğünde devam eden girişimlerin desteklendiğinin ve katkı sağlamaya hazır olunduğunun altı çizilecek. Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaşması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulanacak, ayrıca ABD'nin İsrail üzerindeki etkisini kullanmasının önemi dile getirilecek.



F-35 PROGRAMINA DÖNÜŞ ELE ALINACAK

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanmasının ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının öneminin vurgulanacağı görüşmede, savunma sanayisinde tedarik süreçlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği aktarılacak. Görüşmede, savunma sanayisinde işbirliği gibi konuların jeopolitik gerçeklerle uyumlu bir mecraya sokulması gerektiği hatırlatılarak, bu tip adımlar sayesinde ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefine ulaşılması için somut ilerleme sağlanabileceğinin belirtilmesi öngörülüyor.