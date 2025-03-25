Bakan Güler: Terör örgütü PKK ve uzantıları bir an önce fesih kararı almalı

"PKK VE UZANTILARININ SÜRECİ BOZMASINA VE SABOTE ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Süreci ihtiyatlı ve temkinli şekilde takip ettiklerini belirten Güler, şöyle devam etti:

"PKK ve uzantılarının mevcut gelişmelerden faydalanarak yeniden yapılanmasına, büyük kayıplarını telafi etmesine ve bu olumlu süreci bozmasına ve sabote etmesine izin vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz bir Türkiye hedefimizi gerçekleştirmek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Kahramanlarımızın ortaya koyduğu gayretlere sıkı sıkıya sahip çıkacak, verdikleri emeğin bir zerresinin dahi yok olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Aynı şekilde ödediğimiz bedellerin esas yükünü taşıyan şehit ve gazilerimiz ile onların siz saygıdeğer ailelerinin de her zaman yanlarında olacağız."

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZE EMİN VE KARARLI ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Bakan Güler, Türkiye'nin köklü tarihi, stratejik konumu, etkin ve caydırıcı ordusu, gelişmiş yerli ve milli savunma sanayisi ile dünyada yükselen bir güç haline geldiğini vurgulayarak, "Özellikle savunma sanayimiz gıpta ile takip edilen bir seviyeye ulaşmıştır. Kendi imkanlarımızla ve kendi mühendislerimizle ürettiğimiz İHA, SİHA ve TİHA'larımız, uçak ve helikopterlerimiz, gemilerimiz, denizaltılarımız ile daha nice silah ve sistemlerimiz güvenlik mimarimizin geldiği mümtaz noktayı ortaya koymaktadır." dedi.

Türkiye'nin, sadece sınırları içinde değil, sınır ötesinde de barış ve istikrara katkı sağlayan ülke konumunda olduğunu belirten Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de büyük katkısıyla Türkiye, pek çok kriz ve anlaşmazlığın çözümünde kilit bir rol üstlenerek, uluslararası güvenlik ve diplomasinin vazgeçilmez bir aktörü haline gelmiştir. Bu kritik dönemde, ülkemizi daha büyük ve daha güçlü yapmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Güler'in beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile bakan yardımcıları Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Musa Heybet de yer aldı.