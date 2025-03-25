Bakan Tunç’tan Özel’e sert tepki! "78 canın üzerinden utanmadan polemik yapmaya çalıştı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanlığı Geleneksel Teşkilat Vefa İftar programında konuştu. Ana muhalefet genel başkanı Özgür Özel'in Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden 78 can üzerinden utanmadan, sıkılmadan polemik yapmaya çalıştığını, birilerinin yargıdan kaçırılmak istendiğini ima ederek alçakça bir tutum içerisine girdiğini ifade eden Bakan Tunç, "Biz 'ucu nereye dokunursa, dokunsun' diyoruz ama o 'ucu şuraya dokunmasın, oraya dokunursa ben bu raporu kabul etmem' diyor. Sen mi karar vereceksin ona? Ona yargı karar verecek. Ona mahkeme kararı verecek" dedi.

NEDEN SESİNİZ ÇIKMIYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bilirkişileri tarafından ortaya çıkarılan raporun kimlerin ve hangi kurumların sorumlu olduğunu belirlediğini söyleyen Tunç, muhalefete, nerdeyse bir hafta oluyor. Neden hiç sesiniz çıkmıyor?, Ortaya çıkan rapor karşısında susuyorsanız o zaman ikiyüzlüsünüz" şeklinde konuştu.

SEN DEĞİL YARGI KARAR VERECEK

Muhalefetin İşlerine geldikleri zaman yargıyı iyi, işlerine gelmedikleri zaman kötü olarak nitelendirdiklerini belirten Tunç, "Biz 'ucu nereye dokunursa, dokunsun' diyoruz ama o 'ucu şuraya dokunmasın, oraya dokunursa ben bu raporu kabul etmem' diyor. Sen mi karar vereceksin ona? Ona yargı karar verecek. Ona mahkeme kararı verecek" ifadelerini kullandı.