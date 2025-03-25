Başsavcılık Müftülük ile Aile İçi Şiddeti Önleme Eğitimi Protokolü imzaladı

Samsun Adliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını aile yılı ilan etmesi nedeniyle bu konuda ilk adımı attı. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılı aile yılı ilan etmesi nedeniyle Evliliğe İlk Adım ve Aile İçi Şiddeti Önleme Konularında eğitim seminerlerini kapsayan iş birliği protokolü imzaladı.

Törende konuşan Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, "Adliyemizde bine yakın personel var. Gördüğüm kadarıyla da hâkim ve savcılarımızın büyük bir kısmı bekar. Benim onlara tavsiyem bir an önce evlenmeleri Büyüklerimizin de söylediği gibi nikahta keramet var. Evlilikte, huzur, bolluk ve bereket var" dedi. Sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığının geleneksel hale getirdiği Mesai Kardeşliği adı verilen iftar programına geçildi.