CHP’de kurultay kavgası başladı

Hatay'ın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 5 kurultay delegesi CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptalini talep etti. Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'de yapılmak üzere 21. Olağanüstü Kurultay çağrısında bulunduğunu kaydetti.

'SORUŞTURMA SÜRÜYOR' VURGUSU

Dilekçede, söz konusu olağanüstü kurultay çağrısının, 38. Olağan Kurultay sonucunda oluşan mevcut genel merkez yönetimi tarafından yapıldığı, bu çağrının usul ve esas hatalarıyla malul olduğu, o nedenle kurultayın sonuçları ve parti organlarının hukuken yok hükmünde bulunduğu anlatıldı.

Dilekçede, olağan kurultayın iptaline ilişkin olarak Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer delegelerin açmış oldukları kurultay iptal davaları ile yargı sürecinin devam ettiği belirtilirken, kurultay sürecinde gerçekleştirilen bazı işlemler ve uygulamalara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ceza soruşturmasının da devam ettiği belirtildi.

'ÇAĞRI KANUNSUZDUR'

Dilekçede, "Tüm bu nedenlerle mevcut Genel Merkez yönetimi yetkisizdir ve yaptığı kurultay çağrısı mutlak butlanla sakattır. Bu çağrı, parti tüzüğüne, siyasi partiler mevzuatına ve hukukun genel ilkelerine aykırı olup tam kanunsuzdur ve yok hükmündedir. Bu itibarla 6 Nisan 2025 tarihinde yapılması planlanan 21. Olağanüstü Kurultay'ın yok hükmünde sayılması halinde yetkisiz organlarca geçersiz bir karar doğrultusunda kanunsuz olarak yapılmaya çalışıldığı dikkate alınarak, kurultayın iptaline ve seçim sürecine ilişkin işlemlerin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" denildi. Öte yandan bir rüşvet ihbarı da CHP Batman delegelerinden geldi.