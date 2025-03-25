Hulusi Akar, AB Savunma Politikası Parlamentolar Arası Konferansı'na katıldı! “Seçici ahlak da insanlık için bir tehdittir…”

TERÖRLE MÜCADELER-HİBRİD TEHDİTLER

Terörizm en ciddi hibrid tehditlerden biri olmaya devam etmektedir. Türkiye, El-Kaide, DEAŞ, FETÖ ve PKK/YPG dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele ederek bu tehdide karşı koymada ön saflarda yer almıştır. 2011'den bu yana 4.500'den fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdiğimizi, 11.000'den fazlasını sınır dışı ettiğimizi ve yüz binden fazla yabancı terörist savaşçının bölgemize girişini engellediğimizi unutmayın. Günümüzde askeri ve askeri olmayan alanlar arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran hibrid tehditler karşısında NATO'nun ortak savunma misyonlarının güçlendirilmesi, sivil-asker koordinasyonunun arttırılması ve yenilikçi yeteneklerin geliştirilmesi daha kritik hale gelmiştir ve NATO ve AB üyeleri ile adaylarının dayanıklılığının güçlendirilmesi elzemdir. Ancak Yabancı Terörist Savaşçılar meselesi, özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda ve sözde hapishanelerde bulunmaları nedeniyle, ortak çabalarla çözülmesi gereken büyük bir tehdit olmaya devam etmektedir. Bu teröristler yargılanmak ve rehabilite edilmek üzere geldikleri ülkelere geri gönderilmelidir. Bir diğer hayati ve ilgili husus olarak, bölgesel istikrar ve güvenlik sağlayıcı olarak Türkiye, kuvvetlerini her türlü ortak güvenlik sorunuyla etkin bir şekilde mücadele edebilecek şekilde donatabilmek için savunma ihracatı ve silah ihracat lisansları üzerindeki her türlü resmi ve gayri resmi kısıtlamanın kaldırılması çağrısında bulunmaktadır.

AKAR; GÜVENLİĞİN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bugün NATO hem geleneksel hem de hibrid tehditlerle mücadelede çok önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Ortak değerlerin, ortak güvenlik kaygılarının ve ekonomik çıkarların ilişkilerin devamlılığını sağladığına inanıyorum. Bu nedenle, küresel zorlukların ele alınması, terörizm ve siber saldırılar gibi tehditlerle mücadele edilmesi ve ekonomik ve iklim işbirliğinin teşvik edilmesi bu bağların güçlendirilmesi için hayati önem taşıyacaktır. NATO içinde "güvenliğin bölünmezliği" ilkesine bağlı olan Türkiye, NATO'nun caydırıcılık ve savunma çabalarını her yönüyle istikrarlı bir şekilde desteklemektedir: Türkiye, 2025 NATO Yetenek Hedeflerinin tümünü kabul etmiş ve yüzde 2'lik savunma harcaması eşiğini aşmıştır. EUFOR Althea'ya katılımımız, bölgesel istikrara yönelik güçlü desteğimizin bir başka örneğidir. Berlin Plus düzenlemeleri kapsamında EUFOR Althea'ya AB üyesi olmayan en büyük askeri katkıyı sağlayan ülke konumundayız. Bu bağlamda Türkiye, daha güçlü transatlantik ilişkilere katkıda bulunmaya ve savunma sektörü ile ileri teknoloji alanındaki işbirliğini derinleştirmeye hazırdır." ifadelerine yer verdi.