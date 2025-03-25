Irak Konsolosluğu saldırganları yakalandı

Daltonlar Suç Örgütü Yöneticisi Ahmet Mustafa Timo'nun (Timocan) Irak'ta MİT tarafından yakalanmasının ardından Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na uzun namlulu silahla misilleme saldırısı düzenleyen Daltonlar Suç Örgütü'ne operasyon düzenlendi.

Saldırıyı gerçekleştiren, planlayan ve azmettiren toplamda 12 Daltonlar Suç Örgütü Üyesi, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anının ve saldırganların motosikletle kaçtıkları güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.