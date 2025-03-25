MASAK’tan Özgür Özel’e yanıt: Bu sürece bakanlık yönetim mercilerinin dahili söz konusu değil

"BAKANLIK YÖNETİM MERCİLERİNİN DAHİLİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç şeklinde yürütülmekte olup hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması söz konusu değildir.

Güncel konuda ise MASAK tarafından hazırlanarak adli mercilere sunulan 7 ayrı raporun 3 tanesi yetkili uzman yardımcısınca, diğerleri uzman ve yetkili uzman yardımcısınca çift imzayla hazırlanmıştır.