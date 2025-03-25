MASAK’tan Özgür Özel’e yanıt: Bu sürece bakanlık yönetim mercilerinin dahili söz konusu değil

"MASAK tarafından yürütülen analiz ve inceleme çalışmalarında adli mercilerin ve kolluk birimlerinin talepleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda MASAK çalışmalarını uzman ve yetkili uzman yardımcıları eliyle yürütmektedir. Bu çerçevede uzman ya da yetkili uzman yardımcısı tarafından objektif finansal verilere istinaden hazırlanan raporlar Başkanlığın okuma ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra işleme konmaktadır. Bu nedenle, sürecin sadece raporu hazırlayan uzman yardımcısının insiyatif ve sorumluluğunda yürümesinden bahsedilmesi mümkün değildir.
"BAKANLIK YÖNETİM MERCİLERİNİN DAHİLİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç şeklinde yürütülmekte olup hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması söz konusu değildir.
Güncel konuda ise MASAK tarafından hazırlanarak adli mercilere sunulan 7 ayrı raporun 3 tanesi yetkili uzman yardımcısınca, diğerleri uzman ve yetkili uzman yardımcısınca çift imzayla hazırlanmıştır.