Mesele İmamoğlu değil Erdoğan düşmanlığı

CHP'nin çağrısıyla sokaklara inen şiddet eylemlerine tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP demokratik siyaset ve tutum konusunda sınıfta kaldı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Çelik, "CHP'li yöneticiler günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyor. Demokratik protesto bir haktır. Ancak CHP'nin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir" dedi.

ÖZEL KORKU İÇİNDE

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da soruşturmaların tamamının ve şikâyetçi olanların aynı camianın mensupları olduğunu belirterek, "CHP üzerine vesayet gölgesi düştü. Özel'in sokak çağrısı haklılığından değil, korku ve kuşkusundandır" ifadelerine yer verdi.

BU HALE GELDİLER

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Mesele ne İmamoğlu, ne demokrasi ne de hukuk, mesele hâlâ Erdoğan düşmanlığı. O nedenle de yolsuzluğu da arsızlığı da savunacak hale geldiler. Ülkeyi yakmakla, yıkmakla tehdit ediyorlar" dedi.