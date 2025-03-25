Önce evlatlarımızı aldılar sonra işimizden ettiler

Diyarbakır'da DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçiler bayrama hüzünlü giriyor. Ekmeğinden edilen 846 işçi ve 270 sözleşmeli memur arasında evlat nöbetindeki aileler ile şehit ve gazi yakınları da var. PKK tarafından dağa kaçırılan oğluna 3 ay önce kavuşan annelerden Çiğdem Adak, evlat nöbetine devam ederken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe sunulmadan işten atıldı. Adak, "Beni işimden, ekmeğimden ettiler. Bayrama hüzünlü giriyoruz" dedi.

4 yıl önce örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuşan Gülbahar Aşiri ise, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken hiçbir gerekçe sunulmadan işine son verildiğini belirterek, "Önce mobbinge maruz bırakıldım, sonra işime son verildi. Temizlik görevlisiydim. Mobbing yüzünden psikolojim bozuldu, 2.5 ay tedavi gördüm. Kin ve intikam duygusuyla beni işten çıkardılar.

Tek gelir kaynağım buydu. Hasta olan kızımla birlikte yaşıyorum" dedi. Kayapınar Belediyesi'nin işten çıkardığı 7 çocuk annesi 44 yaşındaki Afet Ertem, eşini trafik kazasında kaybettiği için çocuklarına bakıyor. Ertem, "DEM Partili ve onların deyimiyle dağda yakınımız olmadığı için bizi işten attılar. Başka gelir kaynağım yok. 7 çocuğum var, onlara hem annelik hem babalık yapıyorum" dedi.