Özdemir, "Cumhurbaşkanımız bu milletin kırmızı çizgisidir"

AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Özdemir yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı ve yöneticileri, bu ülkenin huzuruna ve kardeşliğine kast ederek, gençleri sokağa dökerek istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Siyaset ahlakını hiçe sayan rezil bir duruma doğru evrilmeye başlamışlardır. En son örneğini, Saraçhane'de toplanan güruh Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhume annesi Tenzile Hanım'a ağır küfürler ederek seviyelerinin ne olduğunu bir kez daha göstermişlerdir. Anneler bizim için kutsal ve saygıya değer varlıklardır. Ama bu ahlaktan bile yoksul hale gelmiş şirazeden çıkan bir tavır sergilemeye başlamışlardır. Bu ahlak dışı dili şiddetle kınıyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yöneticileri bu dil ve provokasyondan bir an önce vazgeçmelidir. Yapılan yolsuzluklar gençleri sokağa çağırarak örtülecek kadar basit değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu milletin kırmızı çizgisidir" dedi.