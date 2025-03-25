Yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacak! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Asla geri adım atılmayacak

Ayrıca yine muhalefetin, Türkiye'yi şikâyet ederek zor durumda bırakmayı hedefleyen açıklamalarda bulunduğu bazı ülkelerin basın kuruluşlarında da öncelikle "kendi devletlerinin menfaatlerini düşünmek" konusunda yerleşmiş bir gelenek vardır. Bir ülkenin ana muhalefet partisi yetkililerinden beklenen de en azından bu hassasiyeti göstermesidir. Bu kapsamda: "Sakın ha! Bu kanallara dokunmaya kalkmayın. Alnınızı karışlarız." şeklindeki tehditler, öncelikle Devletin Anayasal bir kurumu olan RTÜK'e karşı işlenmiş bir suçtur. Öte yandan RTÜK bu tehditlerden korkarak(!) kendi sorumlulukları ile ilgili iş ve işlemlerde asla geri adım atmayacak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da işini şevkle yapacaktır.