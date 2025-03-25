Şişli’de yeni dönem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'terör' soruşturması kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderilen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, görevine başladı. Polis, belediye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı, caddedeki bayrak ve posterler toplandı.

YARDIMCIYA YAKALAMA KARARI

Belediyeye kayyum atanmasının ardından Şişli Belediye Başkan yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol istifa etti. Öte yandan Şişli belediye başkan yardımcılarından Ebru Özdemir hakkında yakalama kararı çıkartıldı.