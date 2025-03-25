Sokak teröristlerine kucak açıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın sözleri:

KENDİLERİ ÇALIP OYNUYOR

İstanbul merkezli bir yolsuzluk operasyonunun ardından ana muhalefet partisi genel başkanının yaptığı sokak çağrısı sonrası ortaya çıkan, kısa sürede şiddet hareketine dönüşen olayları milletçe ibretle takip ettik. CHP'nin demokrasi anlayışı, açık oy gizli sayım komedisinin bir adım ötesine geçemediği tekrar ispatlanmıştır. Aradan geçen 80 yıla rağmen zerre kadar değişmediklerini 85 milyona tekrar hatırlatan CHP'nin kendi çalıp kendi oynadığı oyunu tebessümle izlemeye devam edeceğiz. 5 günde 123 güvenlik görevlimiz yaralandı. İddialara cevap vermek yerine siyasi tarihimizin en basiretsiz açıklamalarına imza atmışlardır.

Bakıyorsunuz polisimizin ücretini ödeyerek çocuklara pamuk şekeri verilmesi ana muhalefet aktörleri tarafından eleştiri meselesi yapılıyor. Sokak teröristlerine kucak açanlar, polisin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyor. Daha düne kadar şehir şehir oy dilenenler, utanmadan pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar. Polise asit atılmasıyla, baltayla saldırılmasıyla bir sorunları yok. Milletin malının mülkünün yağmalanmasıyla bir sıkıntıları yok. Tarihi camilerimizin avlusunun meyhaneye çevrilmesiyle meseleleri yok. Ama pamuk şeker dağıtılması rahatsız ediyor. Bu tutarsızlığın, büyük çelişkinin milletimiz ve özellikle Kürt kardeşlerimizce not edildiği kanaatindeyim. Bu faşizan dil, millet karşısında her zaman kaybetmiştir, bundan sonra da kaybetmeye mahkûmdur. Terörsüz Türkiye hedefine yaklaştıkça bu tür hezeyanlara anlaşılan daha çok şahit olacağız.

CHP'DE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK!

Vandalların saldırılarında yaralanan polislerimizin, camı kırılan esnafımızın, zarar verilen kamu malının tek sorumlusu, sokak çağrısı yapan ana muhalefet lideri Özel ve şürekasıdır. CHP'nin demokrasi anlayışının açık oy gizli sayım komedisinin bir adım ötesine geçemediği tekrar ispatlanmıştır. Yolsuzluk, soygun, irtikap, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine 5 gün boyunca siyasi tarihimizin en seviyesiz, hukuk yoksunu açıklamalarına imza attılar. Genel başkan dahil ana muhalefet partisi yöneticileri maalesef çok büyük şuursuzluk örneği sergilemiştir. Bütün bunların siyasi hesabı da hukuki hesabı da sorulacaktır.



CESARETİNİZ VARSA HIRSIZLIĞIN HESABINI VERİN



Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın. Sadece sloganını değil zihniyetini de aldığınız marjinal sol örgütleri, polisimizin üzerine salmayın. Ana muhalefet partisi kadroları, eski genel başkanlarının o veciz ifadesiyle en iyi yaptıkları iş olan birbirlerini yemeye devam edebilir. Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin. Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların, alınan rüşvetlerin hesabını verin.



TERÖRDEN KURTULACAĞIZ



Biz milletimizin kırk yıldır kanını, kaynaklarını emen terör musibetinden kurtulmakta kararlıyız. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi, Çerkez'i, Laz'ıyla 85 milyonun emanetini taşıyoruz. Biz dünyanın en büyük, en güçlü, yıldızı en çok parlayan ülkelerinden birini, Türkiye'yi yönetiyoruz. Kutuplaşma yerine kucaklaşmayı, kavga yerine dayanışmayı, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini savunmak bize düşendir. Muhabbetin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltmekten geri durmayacağız.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

BAŞKAN Erdoğan, Külliye'deki iftar sonrasında bir kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, çocukları sevdi. Sürpriz ziyaret karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, Başkan Erdoğan'la fotoğraf çektirdiler.