Son dakika: 206 provokatöre tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin "Kamu düzenini muhafaza etmek için oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." şeklindeki kararına uymayarak son dönemde gerçekleşen toplumsal olaylara katılıp, kışkırttıkları ve şiddete karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı.

Son dönemdeki toplumsal olayları kışkırtan, şiddete karışan, yüzlerini maskeyle gizleyen ve sopa kullanan şahısların da aralarında bulunduğu 206 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.