SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan ’yasa dışı gösteriler’ açıklaması: 1.418 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak." dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum.

Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir