Fenomen Okan Belovacıklı’dan CHP’lilerin linç politikasına sert tepki: İmamoğlu’nu desteklemek, Özel’in boykot listesini paylaşmak zorunda değilim

OKAN BELOVACIKLI: BU DA MUHALEFET TERÖRÜ MÜ?

Instagram'da 248 bin takipçisi olan, Türkiye'de vücut geliştirme ve fitness deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Okan Belovacıklı, yolsuzluk nedeniyle tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermediği için sosyal medyada CHP'liler tarafından hedef tahtasına konuldu.

Belovacıklı, Instagram hesabından "Bu da muhalefet terörü mü?" başlığıyla yaptığı paylaşımda, CHP'lilerin linç klütürüne tepki göstererek, "Ben Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek, Özgür Özel'in sokak çağrısını ya da boykot listesini de paylaşmak zorunda değilim. Kimseye cici görünmek için ya da mahalle öyle istiyor paylaşım yapmayacağım, bunu bilin." ifadelerini kullandı.