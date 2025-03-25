Fenomen Okan Belovacıklı’dan CHP’lilerin linç politikasına sert tepki: İmamoğlu’nu desteklemek, Özel’in boykot listesini paylaşmak zorunda değilim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ilk günden bu yana Saraçhane'de "sokağa inin" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Türkiye'nin milli markalarını hedef alan boykot çağrısında bulundu.
Muhalifler de İmamoğlu'na destek vermeyen sosyal medya fenomenlerini hedef göstermeye başladı.
OKAN BELOVACIKLI: BU DA MUHALEFET TERÖRÜ MÜ?
Instagram'da 248 bin takipçisi olan, Türkiye'de vücut geliştirme ve fitness deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Okan Belovacıklı, yolsuzluk nedeniyle tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermediği için sosyal medyada CHP'liler tarafından hedef tahtasına konuldu.
Belovacıklı, Instagram hesabından "Bu da muhalefet terörü mü?" başlığıyla yaptığı paylaşımda, CHP'lilerin linç klütürüne tepki göstererek, "Ben Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek, Özgür Özel'in sokak çağrısını ya da boykot listesini de paylaşmak zorunda değilim. Kimseye cici görünmek için ya da mahalle öyle istiyor paylaşım yapmayacağım, bunu bilin." ifadelerini kullandı.
Belovacıklı'nın paylaşımı şu şekilde:
"Sevgili Linç medya ekibi; Ben Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek, Özgür Özel'in sokak çağrısını ya da boykot listesini de paylaşmak zorunda değilim. Kimseye cici görünmek için ya da mahalle öyle istiyor paylaşım yapmayacağım, bunu bilin. Seküler mahalleye iş yapan biri olarak bunu da korkmadan söylüyorum. İsteyen takipten çıkar isteyen salonlarımı boykot eder, isteyen ajans beni Ban listesine koyar. Mahalle baskısından korkarak Orwell sözü yazıp, Fon müziğine Kufi koyacak bir adam da olmadığım için en fazla basar giderim.