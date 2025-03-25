Tarihe ve camiye büyük saygısızlık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yolsuzluğa karışan yöneticilere yönelik operasyon ve tutuklamaların ardından Saraçhane'de vandallar cirit atıyor. CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'de toplananlar, ramazanda Şehzadebaşı Camii'ni hedef aldı, mezar taşlarını kırdı, ortalığı çöplüğe çevirdi. Caminin dış avlusunda alkol alıp kutularını çevreye attı.

CAMİ DUVARINA...

Sosyal medyada bir kişinin Şehzade Camii duvarına tuvaletini yaptığını gösteren görüntüler infial yarattı. Yine cami bahçesinde alkol alanların görüntüleri de büyük tepki çekti. Bira kutuları ve çöpler cami avlusuna saçıldı.

GERİYE ÇÖP DAĞLARI KALDI

Saraçhane'yi savaş alanına çeviren eylemciler ardında çöp dağları bıraktı. Tarihi mezar taşları yerle bir edildi, duvarlara skandal yazılar yazıldı. İstanbul'un tarihi mirası, geri dönülmez hasarlar aldı.

MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

İstanbul Valisi Davut Gül, yaşananlara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Gül, "Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı. Gül, Şehzadebaşı Camii ve haziresinde incelemelerde bulundu.

Eylemlerin başladığı 21 Mart'tan bu yana İstanbul'da 284, yurt genelinde toplam 1279 kişi gözaltına alındı, 6 şüpheli tutuklandı. Olaylarda 123 polis memuru da yaralandı. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin yarın ve perşembe olmak üzere iki ayrı grup şeklinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrendi.