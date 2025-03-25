TEKNOFEST nesli gümbür gümbür geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek gencimiz de yok" dedi. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda konuşan Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Son 23 yılda birçok alanda yaptığımız sessiz devrimi eğitim sahasında da gerçekleştirdik. Altyapısından teknik imkânlarına eğitim kurumlarımızı tüm unsurlarıyla Avrupa standartlarına eriştirdik. Sınıflardaki öğrenci mevcudunu ilköğretimimde 23, ortaöğretimda ise 22'ye düşürerek ideal bir seviyeye indirdik. Müfredatta yaptığımız reformları fiziki yatırımlarla güçlendirdik. Toplam derslik sayımızı 735 bine çıkardık. 800 binin üzerinde öğretmen ataması yaparak, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını çok iyi bir düzeye getirdik.

KİLOMETRE TAŞLARI OLACAK

Genç zihinlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle işlemeniz, elinizdeki cevherleri iyi değerlendirip birer pırlantaya dönüştürmeniz geleceğimiz adına büyük önem arz ediyor. Bu dirayeti, bu kararlılığı, bu vizyonu evlatlarımıza sunmanız Türkiye'nin önündeki bir asırlık yeni yolun kilometre taşları olacak.

Yeni nesillerden, gençlerimizden çok ama çok ümitvarım. Okumaya, araştırmaya, kendilerini yetiştirmeye özen gösteren şuurlu gençlik adeta fırtına gibi esiyor. Eğitimi önemseyen, alanında en iyisi olmak için çalışan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan TEKNOFEST neslinin gümbür gümbür geldiğini görüyorum.

OYUNLARIN FARKINDAYIZ

Nasıl ki FETÖ'ye, terör örgütlerine, marjinal yapılara kaptıracak evladımız yoksa, siyaset tüccarlarının ihtiraslarına kurban edeceğimiz tek gencimiz de yok. Gözünü hırs, rant ve para bürümüş olanların oyunlarının farkındayız. Bu kirli tezgâha kesinlikle düşmeyeceğiz. Hiç kimsenin gençlerimizin hayallerini çalmasına, umutlarını karartmasına izin vermeyeceğiz.