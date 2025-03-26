172 sokak eşkıyası tutuklandı

İstanbul'da, son dönemde gerçekleşen toplumsal olayları kışkırtan, şiddete karışan ve eylemlerde yüzünü maskeyle gizleyenlerin de aralarında bulunduğu 206 şüpheli dün adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. 172 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 29'u hakkında adli kontrol, 6'sı hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Öte yandan bugüne kadar düzenlenen yaşadışı gösterilerde toplam 1418 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 979'u halen gözaltında.