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Giriş Tarihi: 26.3.2025

172 sokak eşkıyası tutuklandı

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
172 sokak eşkıyası tutuklandı
İstanbul'da, son dönemde gerçekleşen toplumsal olayları kışkırtan, şiddete karışan ve eylemlerde yüzünü maskeyle gizleyenlerin de aralarında bulunduğu 206 şüpheli dün adliyeye getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. 172 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 29'u hakkında adli kontrol, 6'sı hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Öte yandan bugüne kadar düzenlenen yaşadışı gösterilerde toplam 1418 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 979'u halen gözaltında.
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172 sokak eşkıyası tutuklandı
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