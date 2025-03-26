Bakan Göktaş, Kastamonu’da koruyucu ailelerle iftarda bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aileyi korumak, çocuklarımızın güvenli ortamda büyümelerini sağlamak stratejik önceliklerimizden biridir." dedi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya giden Göktaş, Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışına katıldı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret eden Göktaş, ardından AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile il başkanlığında bir araya geldi. Göktaş, Kastamonu Öğretmenevi'ndeki iftar programında bir araya geldiği çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, çocuklara yönelik hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirterek, "Onların mutlu bir hayat sürmesi için elimizden gelen bütün çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Aileyi korumak, çocuklarımızın güvenli ortamda büyümelerini sağlamak stratejik önceliklerimizden biri. Koruyucu aile olarak sizler de çok güzel bir hizmet sunuyorsunuz." diye konuştu.

Koruyucu aile modeli hakkında bilgi veren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Koruyucu aile modelimizi 2012 yılında saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Gönül Elçileri kapsamında sürdürüyoruz. Türkiye genelinde 8 bin 791 koruyucu aile yanında 10 bin 504 çocuğumuz himayede. Kastamonu'da ise 58 koruyucu ailemizin yanında 66 çocuğumuz büyüyor. Bu emeğiniz, kol kanat gerdiğiniz yarınlarımız için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Çocuklarımızın aile yanında büyümesi çok kıymetli."

Bu yılın Aile Yılı olduğunu ifade eden Bakan Göktaş şunları kaydetti: 2025 Aile Yılı'nda da ailelerimizi, çocuklarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Koruyucu aile modelimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Özellikle çocuklarımızın sevgi ortamında, aile yanında büyümesini çok kıymetli buluyoruz. Sizler gibi gönlünü çocuklarına adamış koruyucu ailelerimizle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Çok önemli, çok değerli hizmet sunuyorsunuz. Hepiniz çok özveriyle çocuklarınıza, emanetlerinize sahip çıkıyorsunuz. İnşallah bizler her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Hizmetlerimizi, koruyucu aile modelimizi güçlendiriyoruz. Koruyucu aile modelimiz uluslararası boyutta örnek gösterilen bir model.

Bakan Göktaş, koruyucu aile sayısının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise iftara katılanlara teşekkürlerini iletti.