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Giriş Tarihi: 26.3.2025

Başkanımızın bize ne kadar değer verdiğini bir kez daha gördük

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Başkanımızın bize ne kadar değer verdiğini bir kez daha gördük

Başkan Erdoğan önceki akşam Külliye'de Eğitim Ailesi ile İftar Programı'na katıldı. Erdoğan'ın tek tek dinlediği, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiği öğretmenler duygularını anlattı:

Ankara Mamak Şehitlik Özel Eğitim Anaokulu Okul Müdürü Birce Baştuğ: Başkanımız hem samimi hem keyifliydi.

Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Burhan Turgut: Başkanımızın TEKNOFEST neslini dile getirmesi beni şevklendirdi.

Kars Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İlahiyat Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet Karadağ: Başkan Erdoğan eğitim camiasına verdiği değeri bir kez daha gösterdi.

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Başkanımızın bize ne kadar değer verdiğini bir kez daha gördük
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