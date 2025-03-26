Bosna’da mukabele geleneği yaşatılıyor

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Bosna Hersek İslam Birliği Riyaseti arasında yapılan işbirliğiyle 24 Türk hafız ramazan boyunca Bosna Hersek genelinde görev yapıyor. Saraybosna'da bulunan Hünkar ya da diğer adıyla Fatih Sultan Mehmet Camii, ihtişamı ve mimarisiyle ramazanda Boşnakların en çok uğradığı yerlerin başında geliyor. Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitim görevlisi olan Kurra Hafız Selçuk Gültekin, ramazanda görevli geldiği Hünkar Camii'nde Boşnak hafızlarla Kuran-ı Kerim okuyor. Selçuk Gültekin, "Böylesine tarihi mirası olan bir camide görev yapmak benim için gurur verici. Diğer Bosnalı kardeşlerimizle birlikte burada mukabele okuyorum, aynı zamanda bazı akşamlar burada teravih kıldırıyorum" dedi.