CHP’nin boykot çağrısı yolsuzluğu örtbas çabası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP'li belediyelerdeki rüşvet çarkı ve ihale yolsuzlukları birer birer ortaya saçılırken, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklandığı soruşturma CHP'nin ayarlarını bozdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin içinden isimlerin ifşalarıyla ortaya dökülen skandal yolsuzluk iddialarına yanıt veremezken, yolsuzluğu örtbas etmek ve hedef saptırmak için her gün yeni bir hamle yapıyor. Halkı sokağa çağırarak çatışma ortamına zemin hazırlayan Özel, Saraçhane'de toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada yerli ve milli firmaları hedef tahtasına koydu. Türkiye'nin değeri olan ve binlerce vatandaşı istihdam eden marka ve şirketlerin isimlerini anons ederek boykot çağrısında bulundu. Gazze'de 50 bin kişiyi katleden İsrail'e yönelik boykotlarla ilgili tek kelime etmeyen Özel'in Türk ekonomisine katkı sağlayan firmaları boykot çağrısı büyük tepki çekti. 28 Şubat postmodern darbesinde firmaların fişlenmesine benzer bir skandala imza atan Özel'in çağrısına gelen tepkiler şöyle:



VANDALLARIN BOYKOTU

❱ Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci: Bu boykot listesi İsrail'in boykot listesidir. Zalimin karşısına onurluca çıkanların, zulme itiraz edenlerin, mazluma kol kanat gerenlerin, hakkı ve hakikati gür sesle haykıranların hazırladığı bir liste değildir. Bu, İstanbul'u soyanların, gençlerin temiz zihinlerini zehirleyerek birer vandala dönüştürenlerin, milyonlarca insanın hakkına girerek sahte diploma alanların, mabetlerimizi necis elleriyle, ayaklarıyla kirletenlerin hazırladığı bir listedir. Milli ve yerli markalarımızın yanında olduğumuzu göstermenin izzetini ve şerefini yaşamak istiyor, herkesi bu anlamlı duruşa bekliyoruz.



'EKONOMİYİ HEDEF ALIYOR'

❱ Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Boykot çağrısıyla Türkiye ekonomisi hedef alınıyor. Özgür Özel'in Türk markalarına yaptığı çağrısında, 28 Şubat'taki gibi onların koruduklarını zannettikleri markaların kendilerine gidip boykot çağrısı yaptıkları kuruluşların arasına bizleri de yazın diyecekler. Bir süre sonra birçok kuruluş o boykot listesine 'Bizim de adımızı yazın' diye askerlere ricada bulunmuşlardı. Özel bu çağrısında önümüzdeki günlerde kendi cenahından bazı kuruluşların benzer talepleriyle karşılaşacaktır.



'REKABET SUÇU İŞLİYORSUNUZ'

❱ Cem Sahir İslam: CHP; esnafı ve Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş işyerlerini hedef gösteriyor. CHP bir STK veya sivil grup değil, kamu yönetiminde, yerel yönetimlerde etkin siyasi bir partidir. Bu tip, ulusal rekabeti bozucu bir eylem/çağrıda bulunabilir mi? Rekabet suçu işliyorsunuz. Ne idüğü belirsiz, polisin kovaladığı kişilere kapı açmamak suç değildir. Tam tersi, ilk bakışta polisin kovaladığını korumak suçtur. İşyeri güvenliğini öncelemiş kişileri veya sizin görüşünüzden farklı düşünen işyerlerini bireysel olarak boykot edebilirsiniz; bunun STK veya sivil gruplar tarafından yapılması doğru olandır. Siyasi parti bunu yapamaz.

HAKSIZ REKABETE TAZMİNAT VE HAPİS CEZASI VAR

CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağrısıyla ilgili değerlendirmede bulunan avukat Haldun Kibar, Özel'in sırf kendi siyasi çıkarları için piyasa ortamını bozacak, ticareti sekteye uğratacak, tüketicinin karar alma iradesine doğrudan müdahale edecek söylemlerle Türk Ticaret Kanunu'nu ihlal ettiğini söyledi. Kibar, "Özgür Özel'in kamu yararı gütmeyen, teşvik niteliğini aşan ve tüketicinin menfaati için gerçekleştirilmeyen boykot çağrısının Ticaret Kanunu bağlamında haksız rekabet teşkil ettiği kanaatindeyim. Şirketler uğradıkları zarardan dolayı tazminat talep edebilir. Ayrıca haksız rekabet, cezai bir müeyyide gerektiren suç unsuru barındıran bir fiildir. 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası yaptırımı bulunuyor" dedi. Barış ŞİMŞEK / ANKARA