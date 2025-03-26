Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Ukrayna konulu toplantıya katılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın ev sahipliğinde Elysee Sarayı'nda düzenlenecek devlet ve hükümet başkanlarının yer alacağı toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz iştirak edecek.

Toplantıda, 17 Şubat'ta Paris'te başlatılan girişim doğrultusunda ve İngiltere'de yapılan görüşmelerin ardından Ukraynalıların ve Avrupalıların güvenlik çıkarlarına saygı göstererek, Ukrayna'da sağlam ve kalıcı barışa ulaşılması için seçeneklerin belirlenmesi amaçlanıyor.

Bu çerçevede özellikle Ukrayna'ya yönelik yardımın takviye edilmesi, ateşkesin nasıl uygulanabileceği ve uzatılabileceği konularının ele alınacağı toplantıda, Ukrayna ordusuna yönelik uzun vadeli destek yöntemleri ve gerekli güvenlik garantileri değerlendirilecek.