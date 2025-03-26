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Giriş Tarihi: 26.3.2025 22:28

Deniz Baykal'ın kızından CHP'ye sert eleştiri: Tehlikenin ucundan dönmüşüz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'li yöneticileri sert bir şekilde eleştirdi. Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ana muhalefet, kapı kapı gezip Türkiye'yi dünyaya şikayet edecekmiş. Bunun bir örneği daha var mı acaba?" ifadelerini kullandı.

İHA
Deniz Baykal’ın kızından CHP’ye sert eleştiri: Tehlikenin ucundan dönmüşüz

CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yabancı bir haber ajansına verdiği röportajda, Türkiye'yi şikayet etmesini sert bir şekilde eleştirdi.

Baykal, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye gerçek gündeminde, dünyada söz sahibi ülke olma yolunda hızla ilerlerken ana muhalefet, kapı kapı gezip dünyaya şikayet edecekmiş Türkiye'yi. Bunun bir örneği daha var mı acaba? 'Hırsızlığımızı yakalayıp ceza verdiler' diye mi şikayet edecek? 'Diploma usulsüzmüş, kabul etmediler siz söyleyin kabul etsinler' mi diyecek? Allah'tan genel değil yerel seçimde geldiler de yaşatacaklarını millet gördü, canını kurtarmaya çalışıyor. Kral zannettiler kendilerini ve gücü ellerine geçirseler neler yapacaklarını film fragmanı gibi izledik şaşkınlıkla, nefret dolu ne ararsan var o fragmanda, zor oldu ama tehlikenin ucundan dönmüşüz."

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Deniz Baykal'ın kızından CHP'ye sert eleştiri: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
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