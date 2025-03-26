Emine Erdoğan, New York’ta ’Sıfır Atık Sergisi’ni ziyaret etti

Genç yüreklerin doğaya duyduğu sevgiyi, emeğin sanata dönüşümünü ve sürdürülebilir bir dünya için verdikleri mesajları görmek, geleceğe dair umudumu tazeledi.30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü eserleriyle kutlayan ve Sıfır Atık hareketine sahip çıkan çocuklarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.