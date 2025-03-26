Emniyet Genel Müdürlüğü’nden İmamoğlu’nun o iddiasına yanıt: Bu aşağılık bir yalandır!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu, çıkarıldığı mahkemece "yolsuzluk" suçundan tutuklanmıştı.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzülerek duyuyorum ki..." diyerek gözaltına alınanlara kötü muamele yapıldığını öne sürdü.
İmamoğlu paylaşımında, "Çok üzülerek duyuyorum ki; gözaltına alınan pırlanta gibi genç evlatlarımıza adına polis diyemeyeceğim bir grup kendini bilmez kötü muamele yapıyormuş. Bunlara polis diyemem çünkü benim şerefli polisim milletin gencecik evlatlarına bu zulmü yapmaz." ifadelerini kullandı.
EGM'DEN O İDDİALARA YANIT: BU AŞAĞILIK BİR YALANDIR!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun söz konusu iddialarını yalanladı.
EGM'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
Türk Polis Teşkilatı, yasadışı eylemlere karşı görevini büyük bir özveri, sabır ve sağduyuyla yerine getirmektedir.
Aynı şekilde gösteri ve eylemlerde gözaltına alınan şahıslarla ilgili olarak da yasal mevzuat çerçevesinde işlemler titizlik ve hassasiyetle yürütülmektedir.