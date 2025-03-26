Emniyet Genel Müdürlüğü’nden İmamoğlu’nun o iddiasına yanıt: Bu aşağılık bir yalandır!

Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına almalarla ilgili "Kötü muamele" yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır. Bu aşağılık bir yalandır. Polisimize yapılan bu iftirayı atan ve yayanlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatılmıştır."