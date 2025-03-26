Grev çağrısına soruşturma

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından başlayan sokak eylemlerine destek amacıyla grev çağrısı yapan Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı. Sendika, öğrencilerin eylemlerine destek amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanlarının dün iş bıraktığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ülkede yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulduğu gerekçesiyle Eğitim-Sen merkez yürütme kurulu üyeleri ile sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan resen soruşturma başlattı.