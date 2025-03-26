Güney Afrika’da gönülleri buluşturan iftar

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Cape Town Uluslararası Maarif Okulları tarafından Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da iftar programı düzenlendi. TMV Cape Town Uluslararası Maarif Okullarının, Claremont semtindeki kampüsünde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel, Western Cape Eyaleti Başbakanı Alen Winde, eski Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel, TMV Güney Afrika temsilcisi Abdullah Cevizci, Cape Town Uluslararası Maarif Okulu Yöneticisi Dr. Ramazan Aydın, Türk kurumlarının temsilcileri, yerel basın mensupları, Türk ve Güney Afrikalı iş insanları, okulun öğrencileri ve velileri katıldı. Başkonsolos Sunel, burada yaptığı konuşmada, program vesilesiyle Güney Afrika toplumunun farklı kesimleri ve burada yaşayan Türk aileleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bugün bizi bir araya getiren yalnızca ramazan değil, aynı zamanda saygı, dayanışma, hoşgörü ve kardeşlik gibi ortak değerlerimizdir" dedi. Sunel, dünyanın dayanışmaya her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğuna işaret ederek "Dünya genelinde milyonlarca insan savaş, çatışma, yerinden edilme, yoksulluk, açlık ve kuraklıkla mücadele ediyor. Filistin'de, Gazze'de aileler, iftarda yemek bulup bulamayacaklarını bilmeden oruç tutuyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin uluslararası insani yardım politikalarının tarihi ve kültürel bir mirasa dayandığını belirtti.