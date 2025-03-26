Hüseyin Yayman duyurdu: Kültür ve Sanat Politikaları’nda görev alacak ekip belli oldu

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın yardımcıları belli oldu. Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nda 12 başkan yardımcısı görev aldı.

AK Parti'de yeni kurulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlık ediyor. Yayman'ın, Kültür ve Sanat Politikaları alanındaki yardımcıları da netleşti.

AK PARTİ'DE KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI BAŞKANLIĞI'NA 12 BAŞKAN YARDIMCISI ATANDI

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nda 12 başkan yardımcısı görev alacak. Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman'ın yardımcıları belli oldu.