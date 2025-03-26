Provokasyona izin vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Üniversiteli Gençlerle İftar" programındaki konuşmasında önemli mesajlar verdi. "Bu ülke yakın tarihinde çok büyük acılar yaşadı" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

Kardeşi kardeşe kırdırmak için çok sinsi oyunlar oynadılar. Sadece gençlerimizin değil milletimizin de geleceğini kararttılar. Sırf çıkarlarını korumak, paralarına para, siyasi ikballerine ikbal katmak uğruna bu ülkenin fidan gibi gençlerini bozuk para gibi harcamaktan çekinmediler.

Biz 85 milyon olarak kardeşiz. Bizler büyük bir aileyiz. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim bu vatandan başka gidecek bir yerimiz yok. Bizim bir olmaktan, beraber olmaktan, diri olmaktan, hep beraber Türkiye olmaktan başka seçeneğimiz yok.

Hukuksuzluğun hesabını hukuk içerisinde soracağız. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, kolay kurmadık, bugünlere kolay getirmedik. Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz. Sizlerden uyanık olmanızı istiyorum. Ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı istiyorum.

Nefreti, husumeti değil ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Çok hassas günlerden geçiyoruz. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara girmeyeceğiz. Kendi pisliklerini kapatabilmek için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız. Asla senaryolarının figüranı asla olmayacağız.

Özgürlük derken sokakları, tarihi camilerimizin avlularını, ecdadın mezar taşlarını yakıp yıkmayı, ibadethanelerimizde alkol almayı kastediyorlarsa biz hiçbir şartta orada olmayız. Bu ülkenin polisine taşla, asitle, molotof kokteyli ve baltayla saldırırım, kimse bana karışamaz diyorlarsa biz bunu hak ve özgürlükler dairesinde ele alamayız. Kimsenin milletin iradesine pusu kurmasına müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Herkesin sınırlarını bilmeye, hak aramakla hakaret ve vandallık çizgisine geçmemeyi davet ediyorum.

Milletimiz siyasi destek için huzuruna gelenlere omuz verip yüceltmeyi bildiği gibi yolunu kaybedenleri tepe üstü yere sermeyi de gayet iyi bilir. Sokaklarda terör estirenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. Gençlerimizi siyaseti rant aracına çeviren yolsuzlar ve hırsızlar tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğimizi burada tekrar hatırlatıyorum.



BATI'DA OLSA BAŞLARINA NELER GELİR?

Türkiye olarak dünyada en iyi işleyen demokrasilerden birine sahibiz. Ülkemizde sergilenen vandallıkların, sarf edilen hakaret cümlelerinin binde biri Batı ülkelerinde yapılsa görün başlarına neler gelir. Polise, yargı mensuplarına, ülke yöneticilerine alçakça saldırıda bulunanların anında defterini dürerler, bir daha da gün yüzü göremezler. Birileri demokrasi derken, hırsızların, sahtekârların, marjinal yapıların sandığın arkasına saklanarak belediyeleri ve kamu kaynaklarını sömürmeyi kastediyorsa, bizim böyle bir demokrasi anlayışımız yoktur.