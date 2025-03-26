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Giriş Tarihi: 26.3.2025 21:31 Son Güncelleme: 26.3.2025 21:32

Şebnem Bursalı’ya yeni görev

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’ya parti içinde yeni görev geldi. Bursalı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı bünyesinde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Şebnem Bursalı’ya yeni görev

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, yeni kurulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nda başkan yardımcısı oldu.

BURSALI'YA ÖNEMLİ GÖREV

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, partisinin Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nda görevlendirildi. Bursalı, Başkan Yardımcısı görevini yürütecek.

İŞTE ATANAN DİĞER İSİMLER

Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'a bağlı çalışacak diğer başkan yardımcıları şöyle:

Yücel Arzen Hacıoğulları

Şebnem Bursalı
Ömer Arvas

Mehmet Şahin

Serpil Yılmaz

Fatima Yurduseven

İsmail Kaya

Hilmi Türkmen

İsmet Gergerli

Şeyhmus Dinçel

Jüllide İskenderoğlu

Türk İslam Karakoç

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Şebnem Bursalı’ya yeni görev
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