Şebnem Bursalı’ya yeni görev

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, yeni kurulan Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nda başkan yardımcısı oldu.
BURSALI'YA ÖNEMLİ GÖREV
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, partisinin Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nda görevlendirildi. Bursalı, Başkan Yardımcısı görevini yürütecek.
İŞTE ATANAN DİĞER İSİMLER
Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'a bağlı çalışacak diğer başkan yardımcıları şöyle:
Yücel Arzen Hacıoğulları
Şebnem Bursalı
Ömer Arvas
Mehmet Şahin
Serpil Yılmaz
Fatima Yurduseven
İsmail Kaya
Hilmi Türkmen
İsmet Gergerli
Şeyhmus Dinçel
Jüllide İskenderoğlu
Türk İslam Karakoç