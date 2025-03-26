Şimdi de tarlalara göz diktiler

İzmir'de CHP belediyeciliği çöktü. Borç batağına saplanan, çalışanlarının maaşlarını adeta taksite bağlayan ilçe belediyeleri gözünü mülkiyetindeki taşınmazlara dikti. SABAH, geçtiğimiz haftalarda Kırsal Tekeli Mahallesi'nde köylülerin tarlalarına giderken kullandıkları köy yolunu dahi satışa çıkaran CHP'li Menderes Belediyesi'ni, 'Satmaya doyamadı. Köy yoluna göz dikti' başlığı ile manşetine taşımıştı. SABAH'ın haberinin ardından giderek büyüyen tepkiler üzerine Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek köy yolunu satış listesinden çıkarmıştı.

Şimdi de belediyeden yeni bir satış haberi daha geldi. Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan ilana göre, belediye mülkiyeti kendisine ait 6 taşınmazı daha satışa çıkardı.

İHALE 9 NİSAN'DA

İçlerinde tarla ve zeytinliklerin yer aldığı taşınmazların 9 Nisan Çarşamba günü satılacağı duyuruldu. Menderes'in Özdere'de, Akçaköy ve Gümüldür mahallelerinde bulunan 6 taşınmazının belirlenen muhammen bedelleri 2 milyon 44 bin lira ile 10 milyon 233 bin lira arasında değişiyor. Taşınmazların büyüklükleri ise 146 metrekare ile 6 bin 703 metrekare arasında bulunuyor. Taşınmazların belirlenen muhammen bedeller üzerinden satılması halinde belediyenin kasasına 36 milyon lira kaynak aktarılması hedefleniyor.



GREV ÇANLARI ÇALIYOR

İzmir'de CHP belediyeciliği resmen çöktü. Çalışanların maaşlarını dahi ödemekte zorlanan ilçe belediyeleri bu sefer de grev tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Konak Belediyesi'nden sonra CHP'li Gaziemir ve Çiğli Belediyelerinde de bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar anlaşma sağlayamadı. Bunun sonucu olarak her iki belediyede örgütlü sendika bugün işyerlerine grev ilanı asacağını duyurdu. Eğer 60 günlük süreçte anlaşma olmazsa Konak'tan sonra Gaziemir ve Çiğli Belediyelerinde de hayat resmen duracak. İşçiler üretimden gelen güçlerini kullanıp greve gidebilecek. Durum böyle olursa başta çöp olmak üzere üç ilçede tüm belediyecilik hizmetleri verilemeyecek.