TCMB Başkanı Fatih Karahan: Çok geniş ve güçlü bir araç setine sahibiz

TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Ekonomi Toplantısı'nda konuştu.

Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attıklarını ve bundan sonra da atmaya devam edeceklerini belirten Karahan, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürmesi amacıyla piyasa kuralları içinde tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz." dedi.