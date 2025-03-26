Haberler Gündem Haberleri TCMB Başkanı Fatih Karahan: Çok geniş ve güçlü bir araç setine sahibiz
Giriş Tarihi: 26.3.2025 18:49 Son Güncelleme: 26.3.2025 19:03

TCMB Başkanı Fatih Karahan: Çok geniş ve güçlü bir araç setine sahibiz

TCMB Başkanı Fatih Karahan, piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attıklarını ve bundan sonra da atmaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çok geniş ve güçlü bir araç setine sahip. Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

AA
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Çok geniş ve güçlü bir araç setine sahibiz

TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Ekonomi Toplantısı'nda konuştu.

Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attıklarını ve bundan sonra da atmaya devam edeceklerini belirten Karahan, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürmesi amacıyla piyasa kuralları içinde tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

"ÇOK GENİŞ VE GÜÇLÜ BİR ARAÇ SETİNE SAHİBİZ"

Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çok geniş ve güçlü bir araç setine sahip.

Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz

Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürmesi amacıyla piyasa kuralları içinde tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz"

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TCMB Başkanı Fatih Karahan: Çok geniş ve güçlü bir araç setine sahibiz
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