Giriş Tarihi: 26.3.2025 18:35Son Güncelleme: 26.3.2025 18:47
Yolsuzluk soruşturmasında CHP’li iki milletvekili çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB’de yolsuzluk soruşturmasında CHP’li Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer hakkında da söz konusu suçu işlediklerine dair bir takım bilgi, belge ve tanık beyanları olduğu ortaya çıktı.
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Başsavcılık, iki vekil hakkında soruşturma yürütülmesi gerektiği ancak dokunulmaz olmaları nedeniyle soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmesi gerektiğini ifade ederek yetkisizlik kararı verdi.
Dosya Ankara'ya gönderildi.
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Yolsuzluk soruşturmasında CHP’li iki milletvekili çıktı