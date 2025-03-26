Yolsuzluk soruşturmasında CHP’li iki milletvekili çıktı

Başsavcılık, iki vekil hakkında soruşturma yürütülmesi gerektiği ancak dokunulmaz olmaları nedeniyle soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmesi gerektiğini ifade ederek yetkisizlik kararı verdi.

Dosya Ankara'ya gönderildi.