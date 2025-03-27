AK Parti İstanbul’dan bir günde 12 bin haneye Ramazan ziyareti

İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"İstanbul'da her haneye dokunmayı, her gönüle ulaşmayı hedefleyen bir teşkilatız. Bugün 12 bin haneye misafir olarak sofralarımızı paylaştık, muhabbetimizi artırdık.