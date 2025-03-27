Bakan Göktaş şehit yakınları ve gazilerle iftar programında buluştu

'HER ZAMAN HER KOŞULDA AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ OLAN SİZLERİN VE GAZİLERİN YANINDAYIZ'

Ramazan ayının kardeşlik ruhunun daha da güçlendiğini belirten Bakan Göktaş, "Sizlerin varlığıyla anlam kazanan bu sofrada, birlik ve beraberliğimizin daim olması için dua ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi, 'Şehitlerimiz şehadet şerbetini içene kadar onların çocukları veya eşleriydi. Bugün sizlerin olduğu kadar artık bizim de evlatlarımızdır.' Her zaman ve her koşulda, aziz şehitlerimizin emaneti olan sizlerin, kıymetli gazilerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Gazilerimize Rabbimden sağlıklı ve huzur dolu bir ömür niyaz ediyorum. Bu duygularla sözlerime son verirken bugün iftar sevincini bizlerle paylaştığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Ramazan'ın huzuruyla bayrama kavuşmayı diliyorum" dedi.

Bakan Göktaş'ın konuşmasının ardından, ezanın okunması ile birlikte katılımcılar oruçlarını açtı.