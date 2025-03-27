Başkan Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi: Bölücülere fırsat vermeyeceğiz

85 MİLYONUN KENDİNİ EŞİT HİSSETMESİ İÇİN MÜCADELE VERDİK

Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Farklıları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik.