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Giriş Tarihi: 27.3.2025 21:52 Son Güncelleme: 27.3.2025 22:19

Başkan Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi: Bölücülere fırsat vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, "Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

AA
Başkan Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi: Bölücülere fırsat vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. İftarda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

85 MİLYONUN KENDİNİ EŞİT HİSSETMESİ İÇİN MÜCADELE VERDİK

Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Farklıları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik.

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz. Somalili kardeşlerimizin kalkınmasına büyük önem veriyoruz.

Terörün her türlüsünden çok çekmiş, bedel ödemiş bir millet olarak Somali halkının yanındayız. Türkiye olarak Somali'nin birliği ve dirliği için bölgesinde bir istikrar abidesi olması için kararlılıkla devam edeceğiz.

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Başkan Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftarda bir araya geldi: Bölücülere fırsat vermeyeceğiz
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