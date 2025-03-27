Çalışma hayatında devrimler yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 'Emekçiler ile İftar' programında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Tarihimiz erdemlerle doldur. Biz de bu mirasa sahip çıkarak göreve geldiğimizden beri çalışanın hakkını vermeye gayret ettik. Çalışma hayatıyla ilgili devrim niteliğinde adımlar attık.

1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma günü olarak resmi tatil ilan ettik. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu çıkardık. Toplu sözleşme sistemini genişlettik. Başörtüsü yasağını kaldırarak, kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık. Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek şekilde haklarını düzenledik. 2025 yılı ocak ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yaptık. Böylece 2002 yılında 392 TL olan en düşük memur maaşını 2025'te 43 bin 700 TL'ye yükselttik. Reel olarak yüzde 266 oranında, nominal olarak 112 kat arttı.

KAMU TOPLU SÖZLEŞMESİ

Ağustos ayı içerisinde toplu sözleşme sürecini başlatacağız. Kamu görevlilerimizin sorununu çözüme ulaştıracağız. Kamu toplu iş sözleşmeleri ile ilgili talepler bize iletildi. Bir önceki yıla göre yüzde 30 artış yapılan asgari ücrette asgari ücreti gelir vergisinden muaf tuttuk. İşverenlere sağladığımız asgari ücret desteğini sürdürüyoruz. Geçmişte ilaç ve hastane kuyruklarında ömür tüketen vatandaşlarımızın tüm sorunlarını giderdik. Sağlık ve sosyal güvenlik sistemini sorunsuz şekilde işler hale getirdik. Geçici işlerin tam yıl çalışabilmesinin önünü açtık. İŞ-KUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencilerimizin bilgi ve tecrübe edinmesini sağlağladık. Emek, alınteri ve helal kazanç bizim inanç ve kültür değerlerimizin merkezinde yer alır. Ahi teşkilatlarımız, loncalarımız yalnızca işverenin, çalışanın hakkını korumakla kalmamış aynı zamanda sosyal nizamın da en önemli teminatlarından birini teşkil etmiştir.



9 GÜN TATİL MÜJDESİ

GELECEK hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin pazartesi ve salı günleri bayramın birinci ve ikinci gününe denk geliyor. Ailelerimiz bayramı huzurla idrak etsin istiyoruz. Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Yani 2, 3 ve 4 Nisan günleri kamu çalışanlarımız idari izinli olacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük tatil yapma imkânına kavuşacak.