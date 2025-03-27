Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarının kaynağı kimler? İşte davaya konu olaylar ve merak edilen soruların cevapları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında yolsuzluk suçundan tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.
İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk, geçersiz diploma soruşturmaları ve CHP kurultaylarındaki rüşvet soruşturması, doğrudan CHP çevresinden gelen şikayetler sonrası başlatıldı.
SORUŞTURMA KONUSU OLAN 13 OLAY VE KAYNAKLARI
Soruşturma konusu olan 13 olay ve ilk kaynakları ise şu şekilde:
- İlk olarak; Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun "kocaman" bir hırsız olmasını ilk yüksek sesle dillendirdi.
- Eski Memleket Partisi Üyesi Ozan Özcan, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının usulsüz yatay geçiş nedeniyle geçersiz olduğunu ifade etti.
- İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in eski CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in ofisinde yüklü miktarda parayı paketlerken kaydedildiği görüntüleri yolsuzluk soruşturmalarının açılmasına sebep oldu.
- Ekrem İmamoğlu'nun aile dostu Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, Para Kulesi skandalında "Kültür A.Ş.'den taşıdığımız çantalarda dolar ve euro vardı" itirafında bulundu.
- Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, 8 Ekim 2023'teki CHP İstanbul İl Kongresi'nde Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Çelik'in il başkanı yapılması için milyonlarca lira dağıtıldığını itiraf etti.
- Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP'li Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır ve CHP İzmir Delegesi Hatip Karaaslan; 4-5 Kasım 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultayı öncesi Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel lehine "delege borsası" kurduğunu ve İmamoğlu'nun kasası Özgür Karabat'ın delege başı 1.500 ila 10.000 dolar dağıttığını itiraf etti.
-Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Murat Ongun'un idaresinde İBB'ye ait açık hava reklam mecraları üzerinden kayıt dışı 8 milyar TL yolsuzluk yapıldığını söyledi.
- Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, CHP 23-24. Dönem Milletvekili Muharrem İnce ve CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol; İmamoğlu'nun başdanışmanı Murat Ongun'un İBB'de istihdam edilen maaşlı anonim hesaplar ve gazetecilerle CHP Genel Başkanı ve yöneticilerine itibar suikastı düzenlediğini belirtti.
- Murat Ongun'un yakın personeli; İBB'ye ait "İstanbul Senin" uygulamasıyla 16 milyon kişinin kişisel verilerinin Murat Ongun tarafından reklam ve pazarlama şirketlerine satıldığını itiraf etti.
- Capacity AVM Sahibi Mustafa Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız ve adamı Süleyman Atik'in Capacity AVM sahiplerinden 5 milyon euro rüşvet talep ettiğini ve ret cevabı alınınca da Bakırköy Belediyesi üzerinden AVM'ye 197 milyon TL ceza kesildiğini söyledi.
- Uğur Dündar, Ali Nuhoğlu'nun 50 milyon dolarlık 3 villayı 15 Milyon TL'ye İmamoğlu'na sattığını söyledi.
- Sözcü'nün TBMM Muhabiri Veli Toprak, Ali Nuhoğlu'nun ofisinde 40 Milyon TL bulunduğu videoyu servis etti.
- Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın KRT TV, Ali Nuhoğlu'nun 40 Milyon TL ile yakalanması haberini servis etti.
İMAMOĞLU DAVASINDA ORANTISIZ ZENGİNLEŞENLER VE AÇIKLANAMAYAN HESAP HAREKETLERİ
Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı Dönemi
Ekrem İmamoğlu adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı bulunuyor. İmamoğlu; Balıkesir, İstanbul-Beylikdüzü, Çanakkale ve Bayramiç il ve ilçelerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla kendi adına geçirdi.
Babası Hasan İmamoğlu'ndan da Balıkesir-Edremit konumlu 5 adet taşınmazı bağış yoluyla kendi adına geçirdi. İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin %60 hissesi Ekrem İmamoğlu'na, %40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu'na ait.
İmamoğlu İnşaat, 3 yılda kaynağı açıklanamayan paralarla 117 taşınmaz edindi:
19 dükkan, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa
İMAMOĞLU İNŞAATA EL KONULDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 117 taşınmazın alındığı kaynağı belirsiz paranın kamu kaynaklarından aktarım ya da ihalelerden alınan rüşvetler olduğu gerekçesiyle İmamoğlu İnşaat'a el koydu.
MURAT ONGUN
Beylikdüzü'nde bir evi olduğu belirtilen Ongun'un 2023 yılına kadar banka hesap hacmi en fazla 300 bin TL'ydi.
Ancak 2023'te bu rakam 2 milyon 366 bin TL'ye, 2024'te ise 3 milyon 45 bin TL'ye kadar yükseldi.
Ongun, İBB Medya A.Ş. yöneticisi Barış Kılıç, arkadaşı eski kameraman Emrah Bağdatlı, çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş ve reklamcı Hüseyin Köksal'la birlikte hareket ediyordu. Kılıç ihaleleri organize ediyor, Bağdatlı ise bu ihalelere girecek firmaları ve para trafiğini yönetiyordu.
Bu organizasyon 2022-2024 arasında 20 şirkete ait 170 ihalede sahtecilik yaptı.
İmamoğlu'na bağlı suç örgütü, özellikle açık hava reklam ihaleleri üzerinden büyük bir yolsuzluk ağı kurdu ve 8 milyar TL'yi aşan haksız kazanç sağladı.
Bu yapının başında İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun yer alıyordu.
Ongun, ihale süreçlerini İBB Kültür A.Ş. ve İpek A.Ş.'nin yöneticileriyle birlikte organize ediyordu.
İhaleler öncesi ve sonrası kararlar, para paylaşımı ve kimin kazanacağı gibi detaylar gece geç saatlerde üç ayrı lokasyonda yapılan gizli toplantılarda kararlaştırılıyordu.
Bu toplantılarda Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Eyüp Subaşı ve Murat İlbak gibi isimler yer alıyor.
Açık hava reklam ihaleleri, bu şekilde önceden belirlenen 4 firmaya dağıtıldı
-Hüseyin Köksal'a ait BVA Medya, Urban Medya
-Murat Kapki'ye ait MSO Reklam, Sin Medya
-Eyüp Subaşı'ya ait Panofekt, Gençpopülistmedya
-İlbak Holding'e ait 3. Mecra, Kentvizyon, Vizyonkent
Bu firmalara verilen alan sayısı ile gerçekten kullandırılan reklam alanları arasında ise büyük farklar vardı.
Aradaki farktan elde edilen gelir, naylon faturalarla paravan şirketler üzerinden aklandı ve suç örgütüne aktarıldı.
Eyüp Subaşı ailesine Kabil Taşçı, İlbak Holding'e ise Sev Medya ve Advercity gibi şirketler naylon fatura kesiyorlardı.
Quara Medya Reklam Organizasyon adına Hasan Özsoy ve 4.5G Grup adına Serdar Haydanlı da yine yoğun bir şekilde bu naylon fatura işlemlerini gerçekleştirenler arasındaydı.
MAHİR POLAT
Beyoğlu'nda bir evi olduğu belirtilen Mahir Polat'ın 2022'ye kadar bankacılık işlemleri kapsamında hesabına giren en yüksek miktar para 500 bin TL'ydi.
2022 itibariyle bu miktar birdenbire 4 milyon 357 bin TL'ye kadar yükseldi.
ADEM SOYTEKİN
Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketinde eskiden kalfa olarak çalışan Adem Soytekin, İmamoğlu'nun önce Beylikdüzü Belediye Başkanı sonra İBB başkanı olmasından sonra mega zengin haline geldi.
Soytekin'in üzerine kurulan şirketlere belediyeden çok sayıda ihale verildi.
2020-2024 arasında hesaplarına yaklaşık 1,25 milyar TL para girdi.
Sıradan bir sıvacıyken an itibariyle şahsi ve şirket hesaplarındaki tutar: yaklaşık 600 milyon TL
ALİ NUHOĞLU
Ali Nuhoğlu, 2018 yılında konkordato ilan ederek iflasını açıklamıştı.
2021 yılında 50 bin TL sermaye ile Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş. adında bir şirket kurdu.
Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021'de kurulduktan 1 hafta sonra 32 milyon TL değer göstererek Emirgan'da 3 villayı satın aldı.
Nuhoğlu, iflasın eşiğindeyken kendi şahsi hesaplarından Güllüce Tarımcılık'a 13 Nisan 2021'de milyonlarca lira aktardı.
2024 yılında şirketin sermayesi 46,8 milyon TL'ye kadar çıktı.
Ali Nuhoğlu, aynı yıl içinde diğer firması olan İstcon A.Ş. aracılığıyla Kiptaş'tan 2,1 milyar TL'lik bir iş aldı. Bu iş karşılığında Mart 2025'te Kiptaş, İstcon'a 199,5 milyon TL ödeme yaptı.
Sonrasında Nuhoğlu, villaları ve büyük sermayesi olan Güllüce Tarım A.Ş.'yi Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu A.Ş.'ye 15 milyon TL'ye sattı.
Ancak devredilen şirketin ve taşınmazların değeri 50 milyon dolar civarındaydı.
Yani satış bedeli, şirketin gerçek değerinin çok altında kaldı. Alınan ihalelerin karşılığındaki rüşvet bu yolla ödenmiş oldu.
HÜSEYİN KÖKSAL
Murat Kapki, 2023-2024 yıllarında Kültür A.Ş.'ye 395 milyon TL fatura kesip 193 milyon TL ödeme alan BVA firmasının sahibi.
Aynı yıl içinde İmamoğlu'nun yakınındaki Hüseyin Köksal'a açıklamasız şekilde 130 milyon TL gönderdi.
Hüseyin Köksal, sonradan İmamoğlu İnşaat'a "daire parası" açıklamasıyla 50 milyon TL transfer etti.
EBRU ÖZDEMİR
CHP-İBB-Şişli Belediyesi-PKK arasında köprü vazifesi gören üst düzey PKK'lı Azad Barış, MASAK verilerine göre 2018-2024 arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in hesabına 1,5 milyon TL para yatırdı.
Yine Ebru Özdemir'in sahibi olduğu DES Grup İthalat İhracat Çeviri ve Danışmanlık firmasına HDP Genel Merkezi'nden 4 milyon TL para yollandı.
İMAMOĞLU DAVASINDA TERÖR İLİŞKİSİ
İBB'ye yönelik terör soruşturmasının birinci şüphelisi: CHP-İBB-Şişli Belediyesi-PKK arasında köprü vazifesi gören üst düzey PKK'nın şehir yapılanması KCK sorumlularından Azad Barış.
Azad Barış, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Mustafa Karasu ile doğrudan görüşebiliyor.
HDP'nin kapatılma davası sürecinde Ankara'daki genel merkez ve ek binası, Barış Azad'a devredildi. (Haziran 2022)
Bina devri sırasında Barış'ın banka hesabındaki para, -kaynağı belirsiz şekilde- 21 milyon TL'ye yükseldi.
CHP-PKK ittifakını güçlendirmek için suni/şişirme anketler yapan Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Azad Barış'ın yönetimindeydi.
Spectrum'da yapılan aramalarda, Türkiye topraklarını da içine alan sözde "Kürdistan" haritasının olduğu bir dosya bulundu.
Bu merkez, özelde İmamoğlu genelde CHP lehine algı operasyonları yürütüyor; İmamoğlu'nun Kürt seçmen tarafından sevildiğine dair anketler/raporlar yayınlıyordu.
Azad Barış, Mezopotamya Ajansı'na verdiği bir röportajda, "31 Mart seçimlerinde İstanbul'u kazanırsak, Türkiye'yi kazanırız" diyerek seçmenlere İmamoğlu'na oy verme çağrısı yapmıştı.
İmamoğlu'nun terör soruşturmasında; Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan gibi üst düzey CHP'liler, "Azad Barış'a çalışan isimler" konumunda yer alıyor.
Azad-İmamoğlu ikilisi toplamda 253 kere bir araya gelmiş ve görüşmüş.
İmamoğlu'nun HTS kayıtlarında, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtilen 252 kişiyle görüşme yaptığı tespit edildi.
Murat Ongun ile Azad Barış ile 20 kez yüz yüze görüşmüş.
Azad Barış ile görevden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 354 kere bir araya gelmiş.
Azad Barış, tescilli PKK'lıların olduğu 55 kişilik bir listeyi İmamoğlu'na vererek o isimlerin CHP belediyelerine ve meclislerine girmesini sağladı
CHP'nin "Kent Uzlaşısı" adı altında, 2019 ve 2024 seçimlerinde PKK'nın şehir yapılanması KCK ile ittifak yaptığı bilgisini ilk gündeme getiren isim: CHP 27. Dönem Milletvekili Yıldırım Kaya.
CHP'nin Kent Uzlaşısı kapsamında Belediye Başkanlıkları ve Belediye Meclislerinde HDP ile ortak liste belirlediğini söyleyen isim: CHP'li Barış Yarkadaş.