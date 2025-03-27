Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarının kaynağı kimler? İşte davaya konu olaylar ve merak edilen soruların cevapları

MURAT ONGUN

Beylikdüzü'nde bir evi olduğu belirtilen Ongun'un 2023 yılına kadar banka hesap hacmi en fazla 300 bin TL'ydi.

Ancak 2023'te bu rakam 2 milyon 366 bin TL'ye, 2024'te ise 3 milyon 45 bin TL'ye kadar yükseldi.

Ongun, İBB Medya A.Ş. yöneticisi Barış Kılıç, arkadaşı eski kameraman Emrah Bağdatlı, çocukluk arkadaşı Mustafa Nihat Sütlaş ve reklamcı Hüseyin Köksal'la birlikte hareket ediyordu. Kılıç ihaleleri organize ediyor, Bağdatlı ise bu ihalelere girecek firmaları ve para trafiğini yönetiyordu.

Bu organizasyon 2022-2024 arasında 20 şirkete ait 170 ihalede sahtecilik yaptı.

İmamoğlu'na bağlı suç örgütü, özellikle açık hava reklam ihaleleri üzerinden büyük bir yolsuzluk ağı kurdu ve 8 milyar TL'yi aşan haksız kazanç sağladı.

Bu yapının başında İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun yer alıyordu.

Ongun, ihale süreçlerini İBB Kültür A.Ş. ve İpek A.Ş.'nin yöneticileriyle birlikte organize ediyordu.

İhaleler öncesi ve sonrası kararlar, para paylaşımı ve kimin kazanacağı gibi detaylar gece geç saatlerde üç ayrı lokasyonda yapılan gizli toplantılarda kararlaştırılıyordu.

Bu toplantılarda Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Eyüp Subaşı ve Murat İlbak gibi isimler yer alıyor.