Firari yardımcı teslim oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün kent uzlaşısı faaliyeti soruşturması kapsamında firari Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı. Özdemir, operasyon tarihinden bir hafta sonra dün teslim oldu. Özdemir ile birlikte terör örgütünün siyasal alan sorumlusu Azad Barış ve HDK mensubu Hunav Altun hakkında aynı suçlardan yakalama emri çıkarılmıştı. Bu arada, İBB'de yolsuzluk soruşturmasında CHP milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer hakkında da söz konusu suçu işlediklerine dair birtakım bilgi, belge ve tanık beyanları olduğu ortaya çıktı.