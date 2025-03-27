İslam dünyasına birlik mesajı

TRT'nin düzenlediği "9. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni" Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Yarışmanın birincisi Samet Acar oldu. Yarışmada ikinciliği Ömer Faruk Mahmutoğlu, üçüncülüğü ise Engin Şahin elde etti. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İslam dünyası için birlik mesajı verdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

19 Ocak'ta varılan ateşkes mutabakatını delen Siyonistler, savaşta bile dokunulmaması gereken sağlık tesisleri, sağlık çalışanlarını hedef alıyor. Batı'nın sessizliği karşısında şımaran İsrail, soykırım politikasına Ramazan'da da devam ediyor. Sizlerden Kadir Gecesinde edeceğiniz dualarda Filistinli kardeşlerimizi unutmamanızı talep ediyorum.

Şunu herkes bilsin ki biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsani yardımlarımızla, barışı ve adaleti savunan diplomasimizle yanlarında olacağız.

KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMELİYİZ

Coğrafyamızda nereye baksak kaos, kardeşlik kavgası görüyoruz. Bu olumsuz tablonun ortaya çıkmasında küresel güçler kadar İslam dünyasında ki dağınıklığında payı var. Kendi iç meselelerimizle uğraşmaktan dış dünyaya yeteri kadar odaklanamıyoruz. Dünyanın en genç nüfusuna sahip olmamıza rağmen evlatlarımızı kardeş kavgasına kurban veriyoruz.

Emperyalistlerin yıllar önce kurduğu duvarı bir türlü yıkamıyoruz. İslam'ın evrensel kardeşlik mesajlarını hayatımıza tatbik edemediğimiz için ne yazık ki emperyalist güçlerin operasyonlarına açık hale geliyoruz. Bizi içerden zayıflatan bu kötü gidişe artık bir dur demek zorundayız. Türk, Kürt, Arap, Farisi, Asyalı, Afrikalı demeden İslam âlemi olarak kardeşliğimize sımsıkı sarılmak mecburiyetindeyiz.

İSTİKBAL BİZİMDİR

Yakın bir tarihe kadar dünyaya nizam veren yakın geçmişimize bir baksak, ecdadın izinden gitsek inanın bu bile bizim için çok önemli bir başlangıç olacaktır. Gelecek nesillerin daha adil bir dünyayı mümkün kılacağına yürekten inanıyorum. Medeniyet coğrafyamızdaki milyonlarca gencin iyilik ve adaleti tekrar mümkün kılacağına inanıyorum. Şer şebekeleri ne yaparsa yapsın istikbal bizimdir. İstikbal Kuran ve sünnetten sapmadan gidenlerindir. İstikbal Kuran'ın kardeşlik mesajlarına kulak verenlerindir. İstikbal sabırla, sarsılmaz bir imanla hak davalarına sahip çıkanlarındır.



KADİR GECESİ TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti: "Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin milletimiz, alem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bin aydan hayırlı bu kutlu gecede, ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin KadirGecesi'ni tebrik ediyorum. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin, mazlumlara ve mağdurlara umut, insanlığa huzur ve bereket nasip etsin. Gecemiz mübarek olsun." MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecenin, aziz milletimize ve Türk-İslam âlemine huzur, barış ve ebedi mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan diliyorum."