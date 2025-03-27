İzmir’de üç belediyede kapıya grev ilanı asıldı

İzmir'in Çiğli, Konak ve Gaziemir ilçe belediyelerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten SodemSen arasında bir süredir devam eden ve binlerce işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Gaziemir, Konak ve Çiğli belediyelerine grev ilanı asıldı. İlk grev ilanı Gaziemir Belediyesi'ne asıldı. İşveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten SodemSen ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu şube arasında aralık ayından bu yana devam eden ve yaklaşık 600 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca sendika belediye binasına grev ilanını astı. Konak Belediyesi'nde de görev yapan 1580 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca belediye önünde halaylar çeken işçiler, bina kapısına grev ilanı astı. Çiğli Belediyesi'nde de sendika grev ilanı astı, 17 Nisan'da greve çıkılacağı öğrenildi.