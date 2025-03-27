Körfeze kıydılar

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir Körfezi'ni kirleten firmanın deyim yerindeyse gözünün yaşına bakmadı. Geçtiğimiz aylarda kirliliğe bağlı toplu balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'ne mavi renkte boya atığı deşarj eden firmaya 8 milyon 359 bin lira para cezası kesildi.

BAKANLIK DUYURDU

Çevre Bakanlığı konuya ilişkin olarak x hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bakanlığımız İzmir il müdürlüğü ekiplerince liman bölgesinde gerçekleştirilen denetimde, vinç bakımı sırasında boyama işlemi ile oluşan atıkların İzmir Körfezi'ne deşarj edildiği tespit edildi. Yapılan inceleme sonrasında, kirliliğe neden olan firmaya Çevre Kanunu kapsamında 8 milyon 359 bin lira para cezası uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu."

İZSU'YA DA CEZA KESİLMİŞTİ

11 Mart tarihinde de Konak Vapur İskelesi yakınındaki borulardan İzmir Körfezi'ne atık su deşarj edilmişti. Aralıklarla yaklaşık 1 saat süren atık su deşarjı, iskeleye yakın alanda suda renk değişikliğine neden olmuştu. Çevre Bakanlığı İzmir Körfezi'ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU) 3 milyon 343 bin 688 lira ceza kesmişti.