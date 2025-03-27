Milletimiz yerli markaları faşistlere yem yapmaz

Başkan Erdoğan, Külliye'de 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: Birçok yerli ve milli markamız gibi Togg'un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz. Milletimiz, bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir. Kazanımlara saldıranlar sonunda kaybedecek.

İnsansız hava araçlarımız göğsümüzü kabartıyor. Kaan seri üretime geçecek. Ulusal Kuantum Enstitüsü'nü kuracağız. Nükleer enerji alanında büyük sıçrama sağlayacak bir nükleer teknopark kuracak ve yerli modüler nükleer reaktör geliştireceğiz. Çip üretiminin tüm aşamalarını Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kuracağız. Antarktika'ya bir kutup araştırma üssü inşa edeceğiz.



İŞTE 5 BAŞLIKTA 2030 SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİSİ

2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz 5 amaç çerçevesinde belirlenmiş 100 strateji ve 20 makro hedef içermektedir. İlk amacımız doğrultusunda yüksek teknolojide ve kritik alanlarda Ar-Ge ve yerli üretim kapasitesini artıracak, dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız. İkinci amacımız dijital ekonomiye geçişi sağlayarak teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmak. Üçüncü amaç yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi sağlayarak sanayi kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmak. Dördüncü amacımız küresel pazarlara entegrasyonu ve rekabet gücünü artırmak. Beşinci amaç da imalat sanayiinin verimlilik, kapasite ve ölçek sorunlarını çözmek, kriz ve şoklara karşı dayanıklılığını artırmak.