Saraçhane komplosu Türkiye düşmanlarının işi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu: Vandallığa demokrasi nöbeti diyecek kadar gerçeklerden kopmuş, milletine ve devletine yabancılaşmış bohem ve bonservis bedeli çoktan ödenmiş bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Saraçhane komplosunu birdenbire devreye alanlar, Türk ve Türkiye düşmanlarına rehin düşen ve bundan mülhem batıla hizmetkâr olan işbirlikçilerdir. Şahsımın tedavi süreciyle ilgili fitne ve dedikodu kampanyası üreten şeytani niyetlerin sokak anarşisini nasıl da alevlendirmek istedikleri malumumuzdur. Türkiye oyuncak değildir, karanlık oyunlara gelmeyecektir.