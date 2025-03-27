Son dakika: Tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi

Son dakika haberi: Terör ve yolsuzluk soruşturmasında İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 51 şüpheli tutuklandı. Geçtiğimiz hafta başlatılan operasyon sonrası İBB binasının olduğu Saraçhane'de yaşanan toplumsal olaylar sonrası "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ettikleri gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

7 GAZETECİ TUTUKLANDI

Aralarında, NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, Gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, Gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi foto muhabiri Gökhan Kam'ın bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.

TAHLİYE EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından yürütülen soruşturma kapsamın 7 gazetecinin tahliyesine karar verildi.